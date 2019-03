Bolsonaro manifesta apoio a construção de muro na fronteira dos EUA com o México

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 18, que concorda com a ideia de construção de um muro fronteiriço entre os Estados Unidos e o México, já que "a vasta maioria" dos imigrantes "não possui boas intenções" em relação ao povo americano. "Ter fronteiras abertas, na minha opinião, é uma decisão pobre, ruim", afirmou Bolsonaro, em entrevista à emissora americana FoxNews. Como exemplo negativo, o presidente citou a experiência da França, "que abriu suas fronteiras para receber refugiados sem qualquer filtro".

"Gostaria que os Estados Unidos mantivessem a atual política de imigração, porque em grande medida nós do hemisfério sul devemos nossos regimes democráticos aos Estados Unidos", afirmou, em conversa com a jornalista Shannon Bream.

Bolsonaro declarou ainda que apoia a luta do presidente americano Donald Trump contra ideias socialistas e comunistas, destacando que essa também é uma preocupação dele em relação à população brasileira. "Sempre falo que não podemos permitir que o Brasil se torne a Venezuela, e a Venezuela chegou a esse ponto porque perseguiu políticas como as das administrações Lula e Dilma", afirmou.

Ainda sobre a Venezuela, o presidente brasileiro reiterou que a situação no país será um dos principais tópicos a serem discutidos na reunião que terá nesta quarta-feira, 19, com Trump na Casa Branca. Bolsonaro afirmou que discutirá alternativas com o presidente americano, "dentro do que for realista no front diplomático", para assegurar que a Venezuela "retorne à paz, democracia e liberdade".

Ainda em relação à reunião com Trump, Bolsonaro destacou que a conversa será focada em como ajudar ambas as nações a crescerem. "Queremos aprofundar nossos laços comerciais com os Estados Unidos", frisou.