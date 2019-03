'Bolsonaro é amigo permanente, leal e fértil com o Chile', diz Piñera

Os presidentes do Chile, Sebástian Piñera, e do Brasil, Jair Bolsonaro, fizeram há pouco uma declaração à imprensa, após reunião bilateral no Palácio La Moneda, no Chile. Os dois presidentes assinaram acordos bilaterais.

Piñera disse que Bolsonaro recebeu mandato de devolver ao Brasil mais progresso e menos corrupção. Segundo o presidente chileno, o Prosul (Foro para o Progresso da América do Sul), está convidando todos os países da América do Sul para diálogo."O Prosul não é fórum ideológico, mas respeita direito de povo eleger representantes", disse Piñera. Segundo ele, "esperamos que muito em breve a Venezuela possa fazer parte de Prosul".

O presidente chileno afirmou que a condição para ingressar no Prosul é democracia, liberdades e respeito a direitos humanos. Disse "estar seguro que seguiremos avançando em linha de amizade com o Brasil e que vamos estabelecer forte agenda energética e de colaboração em segurança". "Vamos trabalhar em convergência entre aliança do Pacífico e Mercosul", acrescentou.

Para Piñera, a relação com Bolsonaro está em bom momento. "Bolsonaro é amigo permanente, leal e fértil com o Chile".