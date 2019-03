Bolsonaro e Abdo conversam sobre Itaipu, comércio e segurança

Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje (12) o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, que ficará em Brasília até meados da tarde. Ambos vão discutir uma série de assuntos, como acordos para renegociar o Anexo C do Tratado de Itaipu, segurança de fronteira e cooperação comercial. Abdo adiantou que pretende também conversar com Bolsonaro sobre a suspensão da concessão do status de refugiados a dois paraguaios, condenados pela Justiça do Paraguai .

A agenda de Benítez em Brasília começa às 10h30, no Palácio do Planalto, que será recebido com honras por Bolsonaro. Em seguida, eles se reunirão na sala de audiências do 3º andar para um encontro privado. Às 11h, seguem para uma reunião ampliada. O paraguaio vem ao Brasil acompanhado por uma comitiva de ministros.

Ao meio-dia, está programada uma declaração à imprensa, com a presença dos dois presidentes. Será o último compromisso de Benítez no Planalto. Em seguida, ele vai ao Palácio do Itamaraty, para um almoço em sua homenagem, oferecido por Bolsonaro. O retorno está programado para ocorrer às 15h.