Bolsonaro diz que acompanha 'com bastante atenção' situação da Venezuela

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), foi ao Twitter nesta terça-feira, 30, demonstrar solidariedade ao povo da Venezuela. As ruas das principais cidades do país são tomadas por conflitos entre apoiadores do presidente Nicolás Maduro e o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, que tem o apoio do governo brasileiro.

"O Brasil acompanha com bastante atenção a situação na Venezuela e reafirma o seu apoio na transição democrática que se processo no país vizinho", tuitou Bolsonaro, que escreveu também: "o Brasil está ao lado do povo da Venezuela, do presidente Juan Guaidó e da liberdade dos venezuelanos."

Nos tuítes, Bolsonaro também citou o apoio dado a Maduro por partidos brasileiros que integram a oposição ao governo brasileiro. "O Brasil se solidariza com o sofrido povo venezuelano escravizado por um ditador apoiado pelo PT, PSOL e alinhados ideológicos", escreveu.

Bolsonaro disse apoiar "a liberdade desta nação irmã para que finalmente vivam uma verdadeira democracia".

O presidente brasileiro convocou uma reunião para o começo da tarde desta terça para tratar da situação da Venezuela.

Na manhã desta terça, Guaidó declarou ter apoio de militares venezuelanos e convocou o povo do país a ir às ruas para derrubar Maduro do poder.

Maduro reagiu dizendo em seu Twitter que tem a lealdade dos militares e, por sua vez, também convocou apoiadores a se mobilizarem contra as forças apoiadoras de Guaidó.