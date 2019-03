Bolsonaro chega ao Palácio presidencial chileno para encontro com Piñera

O presidente Jair Bolsonaro chegou um pouco depois das 11 horas deste sábado, 23, ao Palácio de La Moneda, em Santiago, para encontro bilateral com o presidente do Chile, Sebastián Piñera. Os dois terão reuniões com ministros e farão uma declaração à imprensa. O presidente chileno oferecerá ainda um almoço a Bolsonaro.

Ao chegar ao local, Bolsonaro brincou com jornalistas. "Sabem que eu sou apaixonado por vocês", declarou. Mais cedo, porém, em café da manhã com empresários chilenos, se queixou da cobertura da imprensa sobre seu governo. "É difícil encontrar jornalista da grande imprensa que realmente quer discutir conosco de igual para igual, sempre tem um viés de esquerda nas discussões."