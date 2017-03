Bolsonaro bate continÃªncia para Moro e reaÃ§Ã£o do juiz viraliza na internet

Nas imagens, Bolsonaro aparece indo em direção a Moro, que cumprimentava algumas pessoas em uma lanchonete do aeroporto. Quando chega diante do magistrado, o deputado bate continência para o juiz, que sorri e cumprimenta o parlamentar rapidamente e sem en / Divulgação

O encontro entre o juiz Sérgio Moro e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC/RJ) no Aeroporto Internacional de Brasília viralizou, nesta quinta-feira, nas redes sociais. Depois de atuar em uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a Operação Lava-Jato, cujos julgamentos em primeira instância comanda desde 2014, o juiz Sérgio Moro foi abordado no local por uma série de fãs e curiosos. Entre eles, o parlamentar.

Em vídeo divulgado por uma página de apoio ao deputado, Bolsonaro aparece pedindo para que a cena fosse gravada. Em seguida, ele se aproxima do magistrado em frente a uma lanchonete e, antes do aperto de mãos, presta continência ao juiz. Mas o que chamou a atenção dos internautas foi a reação rápida e indiferente de Moro, que apenas acenou com a cabeça e deu um rápido aperto de mão.

O encontro gerou debate e até piadas. "Nunca namore alguém que te trate como Sérgio Moro tratou hoje Bolsonaro", escreveu um usuário no Twitter. Seguidores e apoiadores de Moro argumentaram que "ele fez certo, juiz não deve estar de riso com político", rebateu outro. Houve até quem fizesse montagem com o vídeo ao som de "É tarde demais", do Raça Negra.

Após o constrangimento, o deputado do Rio de Janeiro atende aos pedidos para tirar fotos com outras pessoas que estavam no local.

