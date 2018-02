Bolsas europeias fecham em alta após fortes perdas na semana anterior

Embora ainda não tenham se recuperado completamente do tombo da semana passada, as ações tiveram ganhos expressivos neste início de semana, capitaneados pelo setor de matérias primas, como petróleo e metais industriais - Foto: Patricia de Melo Moreira

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, beneficiadas por um movimento generalizado de recuperação dos índices acionários globais capitaneado pelos Estados Unidos. Após acumular queda de 5,02% na semana passada, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,30%, aos 373,39 pontos.

Embora ainda não tenham se recuperado completamente do tombo da semana passada, as ações tiveram ganhos expressivos neste início de semana, capitaneados pelo setor de matérias primas, como petróleo e metais industriais.

Investidores discutem no momento se o vai e vem dos índices nas últimas semanas refletem apenas uma correção técnica ou um movimento mais profundo de reenquadramento do ambiente para o mercado financeiro global.

"Acredito que este seja um expurgo saudável de um sentimento de otimismo exagerado", afirmou James Norman , diretor de estratégia de renda variável do QS Investors. Ainda assim, caso a inflação acelere, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) necessite aumentar a velocidade do aperto monetário isso pode prejudicar a atratividade das empresas que se endividaram bastante no período, acrescentou.

Em Londres, o índice FTSE-100 encerrou em alta de 1,19%, aos 7.177,06 pontos, beneficiado pelas empresas de commodities como a Anglo American e a Rio Tinto, cujas ações se valorizaram, respectivamente, 2,87% e 2,82%. Em Paris, o índice CAC-40 subiu 1,20%, aos 5.140,06 pontos.

O índice DAX da bolsa de Frankfurt avançou 1,45%, aos 12.282,77 pontos. Já o FTSE-Mib da bolsa de Milão teve ganho de 0,77%, aos 22.336,78 pontos. O Ibex-35 da bolsa de Madri registrou alta de 1,45%, aos 9.779,60 pontos. Já o PSI-20 subiu 1,48%, aos 5.373,37 pontos.