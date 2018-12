Bolsas dos EUA ficarão fechadas na quarta-feira para homenagear George H. W. Bush

Os mercados acionários americanos ficarão fechados na próxima quarta-feira (5, por causa do Dia Nacional de Luto, determinado pelo presidente dos EUA Donald Trump em homenagem ao ex-presidente norte-americano George HW Bush, que morreu nesta sexta-feira (30.

"A Bolsa de Nova York (New York Stock Exchange), a NYSE American, a NYSE National, a NYSE Arca, e a Bolsa de Chicago (Chicago Stock Exchange), parte da rede global da Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), ficarão fechadas na quarta-feira, 5 de dezembro de 2018, em observância ao Dia National de Luto pelo presidente George H. W. Bush", afirmou neste sábado o NYSE Group.

Adicionalmente, a NYSE informa que na próxima segunda-feira (3), irá observar um minuto de silêncio às 9h20 (horário local), também em honra ao ex-presidente. Uma única batida do sino da bolsa, no horário marcado, vai indicar o inicio dessa manifestação.

"Lembramos o presidente Bush com admiração como um veterano que lutou contra o totalitarismo, um estadista que defendia a liberdade, um líder que serviu a seu país, e um homem de família dedicado", declarou o presidente do NYSE Group, Stacey Cunningham. "Ele será lembrado por suas décadas de serviço à nação e ao mundo, e é apropriado que a Bolsa de Nova York feche na quarta-feira, Dia Nacional do Luto, para homenagear o duradouro legado do presidente Bush".

A Nasdaq também anunciou o fechamento dos mercados de ações e opções na quarta-feira (5) e a homenagem com um minuto de silêncio na próxima segunda-feira, às 9h20. (Equipe AE)