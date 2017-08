Bolsas de NY fecham sem direção definida, pressionadas por setor de energia

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida hoje, após uma semana agitada, com os índices pressionados pelo mal desempenho do setor de energia.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,13%, aos 21.703,75 pontos; o S&P 500 subiu 0,12%, para 2.428,37 pontos; e o Nasdaq fechou em queda de 0,05%, encerrando aos 6.213,13 pontos - em sua terceira sessão seguida de perdas.

O setor de energia do S&P 500 caiu 0,6%, com a Chesapeake Energy, a Newfield Exploration e a Pioneer Natural Resources ficando entre as empresas com os piores resultados.

Os movimentos do dia foram suaves, na esteira de uma semana de balanços corporativos desapontadores e tensões geopolíticas que influenciaram os principais indicadores.

Em uma semana de agenda econômica fraca, alguns analistas dizem que o recente impulso das bolsas dará uma pausa em Wall Street. "As pessoas estão apenas recuando um pouco e dizendo 'vamos esperar e ver o que está acontecendo aqui'", disse Paul Flood, da Newton Investment Management.

Os contratos de petróleo vira uma queda de mais de 2% em ambos os lados do Atlântico, pressionado por preocupações com a oferta.

Na quinta-feira, analistas esperam que o foco dos investidores se volte para os bancos centrais. Autoridades como a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Janet Yellen, e o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, irão se reunir no simpósio econômico de Jackson Hole - que vai até sábado - onde eles devem oferecer pistas sobre planos de política monetária.

"Eu acho que o BCE, o Banco da Inglaterra (BoE) e o Fed estão se movendo para a mesma direção, que é uma política menos acomodatícia e eu não estou realmente certo de que o mercado está preparado para isso", disse Gene Tannuzzo, da Columbia Threadneedle Investments. (Matheus Maderal, com informações da Dow Jones Newswires - matheus.maderal@estadao.com)

Veja Também

Comentários