Bolsa cai e dólar fecha no maior valor do ano

Em um dia de poucos negócios no mercado financeiro, a moeda norte-americana fechou no maior valor do ano, e a bolsa de valores caiu para o menor nível em dois meses. O dólar comercial encerrou esta -feira (6) vendido a R$ 3,836, com alta de 2.47%. Esse é o valor mais alto desde o último dia de negociações em 2018. Em , a divisa tinha encerrado o ano vendida a R$ 3,876.

Essa foi a terceira sessão seguida de alta do dólar. O dia também foi de perdas na bolsa de valores, o índice Ibovespa, da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a -Feira de Cinzas com baixa de 0,41%, aos 94.217 pontos. Apesar de a queda sido leve, essa foi a sessão consecutiva de recuo. O índice encerrou no nível mais baixo desde .