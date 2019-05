Bolsa-atleta: Confira a classificação final dos candidatos por pontos

A classificação se encontra no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 9.899. Confira o link de acesso ao DOE .

De acordo com o Comitê Gestor da Bolsa-Atleta (Cogeb), da Fundesporte, a próxima etapa para concessão do benefício estadual será a entrevista de caráter eliminatório.

O candidato convocado deverá comparecer para a entrevista com os seguintes documentos, para conferência:

a) Original e cópia dos Documentos pessoais;

b) Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF

c) Original e cópia do comprovante de residência atualizado;

d) Original e cópia do cadastramento no PIS/ PASEP;

e) Original e cópia do comprovante de conta corrente/salário no Banco do Brasil;

Nos casos de atleta menor de idade, o mesmo deverá ser assistido ou representado pelo seu responsável legal.

Ressalta-se que o não comparecimento do candidato acarretará em sua eliminação, salvo se devidamente justificado com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) horas da data estabelecida no Diário Oficial nº 9.899.

O programa – Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte, concederá 190 bolsas, nas categorias: 100 bolsas Estudantis, no valor de R$ 381,19, 50 bolsas nacionais e 20 bolsas pódio complementar, ambos com o valor mensal de R$ 871,29.

Para o Bolsa-Técnico foram oferecidas 20 bolsas, 10 para técnicos a nível escolar no valor de R$ 544,56 e as outras 10 bolsas para técnicos a nível nacional com o vencimento no valor de R$ 816,84.

Ao todo foram realizadas mais de 600 inscrições para participar da seleção dos programas bolsa-atleta e bolsa-técnico.

Para este ano, o Governo do Estado investirá mais de R$ 1,3 milhão no programa, um reajuste de R$ 152 mil no valor total do benefício.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).