Bolas costuradas em presídios vão alegrar o Natal de crianças carentes do Dom Antônio

Mais um trabalho desenvolvido por custodiados da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) vai contribuir para a diversão de crianças carentes. Bolas costuradas em presídios foram doadas para a Rede Solidária, que atende famílias em situação de vulnerabilidade do bairro Dom Antônio Barbosa, na Capital.

Com intermédio da agência penitenciária, as doações foram realizadas pela Freegol, que possui oficinas dentro do Presídio de Trânsito (Ptran) e do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG). Parceira há cinco anos da Agepen, a empresa ocupa mão de obra de 150 internos na confecção de bolas. Foram entregues 20 bolas, entre infantis, de futsal, futebol de campo e handebol.

Conforme o proprietário da empresa, Igor André Graz Frigo, a iniciativa tem como intuito colaborar com a alegria das crianças. “Sempre que tivermos oportunidade e, na medida do possível, vamos ajudar”, declarou.

Além disso, a Federação Estadual de Futsal também contribuiu com a ação e doou mais 10 bolas profissionais de diversos tamanhos. Segundo o representante da Federação e atual diretor da Penitenciária Masculina de Corumbá, Mauro Augusto Ferrari de Araújo, o objetivo do esporte é contribuir para o lado social também.

“Esse convite da Agepen para beneficiar as crianças que realmente necessitam de uma atenção da sociedade é de extrema relevância, pois precisamos investir em nossos futuros atletas e o esporte contribui na diminuição da marginalidade nas ruas também”, afirmou. Mauro ainda ressaltou que a parceria entre o esporte e a Agepen é viável e salutar, e pretende continuar as colaborações para o próximo ano.

Representando a Rede Solidária, a assistente social Maria Cristina Queiroz, agradeceu as doações e afirmou que a entrega às crianças será realizada no dia 22 de dezembro, durante a confraternização de final de ano do projeto. “Com a ajuda da Agepen e a colaboração dos parceiros vamos proporcionar um final de ano diferente a essas crianças, é um presente de extrema importância e vai fazer toda a diferença no Natal delas”, disse.

Existente há dois anos, a Rede Solidária do bairro Dom Antônio Barbosa integra a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e atende 480 crianças e adolescentes. O projeto trabalha a vulnerabilidade das famílias da região e oferece várias assistências necessárias, entre elas, alimentação e oficinas recreativas, esportivas e culturais (dança, música, teatro, karatê, capoeira). A Rede também existe no Jardim Noroeste.

Durante a entrega, o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, destacou a importância dessa iniciativa que vai contribuir, muitas vezes, com filhos dos próprios detentos. Além disso, citou diversas ações que aproximam o sistema prisional da sociedade, como confecção de brinquedos pedagógicos, hortas sociais, entre outros. “São ações benéficas a ambos os lados e proporcionam condições de reinserção social dos apenados e beneficiam população”, concluiu o dirigente.

As doações foram intermediadas pela Agepen, por meio da Divisão de Trabalho Prisional, e realizadas na sexta-feira (8.12), na sede da instituição. Também participaram da entrega a diretora de Assistência Penitenciária, Elaine Arima Xavier Castro; a chefe da Divisão de Trabalho da Agepen, Elaine Alencar; e o auxiliar operacional da Rede Solidária, Andrei Souza Oliveira.