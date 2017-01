Dez apostadores de Campo Grande levam prêmio milionário em bolão da Mega

Com uma arrecadação de R$ 735,8 milhões no total de apostas da Mega-Sena da Virada 2016, o prêmio total de R$ 220.948.549,30 do concurso 1.890 será dividido entre seis apostas sorteadas na noite deste sábado (31). Uma das apostas que fará novos milionários saiu de Campo Grande. O bolão de 10 cotas irá dividir o montante de R$ 36,8 milhões - ou seja, cada cota do jogo vencedor na Capital renderá R$ 3,6 milhões.A Caixa Econômica Federal ainda não informou em qual casa lotérica foi feito o bolão.

As dezenas sorteadas foram: 05, 11, 22, 24, 51 e 53. Além de Campo Grande, as outras cinco apostas vencedoras saíram para as cidades de Trizidela do Vale (MA), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Fazenda Vilanova (RS) e Belo Horizonte (MG).

Segundo a CEF, 1.665 apostas fizeram a quina ao acertarem cinco dezenas, levando cada aposta o valor de R$ 25.481,21 de prêmio. Já a quadra pagará o prêmio de R$ 485,30 para 124.889 acertadores. Foram 210.248.379 apostas realizadas em todo o país nesta última edição do concurso da Mega da Virada.

