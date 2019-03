Boeing 737 Max 8 da Southwest Airlines faz pouso de emergência em Orlando

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos, que regula o mercado de aviação do país, disse que um Boeing 737 Max 8 da Southwest Airlines teve de fazer um pouso de emergência nesta terça-feira em Orlando, Flórida, depois de apresentar um aparente problema no motor.

O avião havia partido de Orlando com destino a Victorville, na Califórnia, onde a Southwest tem guardados os aviões desse modelo. Contudo um problema no motor obrigou os pilotos a regressar a Orlando. Nenhum passageiro estava a bordo. A FAA disse que está investignaod o caso. Fonte: Associated Press.