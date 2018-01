Satisfeitos, os proprietários comemoraram a entrega das casas com condições facilitadas: “as parcelas cabem no bolso” - Divulgação

Quarenta e quatro novas moradias foram entregues pelo Governo do Estado em Bodoquena nesta quarta-feira (24). As chaves dos imóveis foram repassadas aos moradores pela governadora em exercício Rose Modesto e pelo prefeito da cidade, Kazu. Satisfeitos, os proprietários comemoraram a entrega das casas com condições facilitadas: “as parcelas cabem no bolso”.