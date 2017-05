Boca de urna mostra vitória de Moon Jae-in na Coreia do Sul com 41,4% dos votos

Pesquisa de boca de urna na Coreia do Sul preveem vitória do candidato liberal Moon Jae-in na votação desta terça-feira, que escolhe o sucesso da presidente Park Geun-hye, cujo impeachment foi confirmado em março.

Segundo o levantamento organizado pelas três maiores redes de televisão do país, o político de 64 anos tem 41,4% dos votos, uma margem de 18,1 pontos porcentuais sobre seu rival mais próximo, Hong Joon-pyo, que pertence ao mesmo partido de Park.

Se confirmado, o resultado encerra nove anos de liderança do partido conservador e traz ao poder um forte defensor de relações mais próximas com a Coreia do Norte. Ex-líder estudantil e advogado de direitos humanos, o parlamentar já disse que o país precisa aprender a dizer "não" aos Estados Unidos.

O comparecimento às urnas ultrapassou 75% esta eleição, um resultado do forte interesse público na corrida após meses de manifestações públicas que levaram centenas de milhares às ruas. Fonte: Dow Jones Newswires.

