Bobsled do Brasil estreia neste domingo nos Jogos de Inverno na Coreia do Sul

A equipe de bobsled do Brasil estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018,na Coreia do Sul neste domingo, às 8h05 (horário de Brasília), com a disputa do 2-man, trenó para dois, formado pelos atletas Edson Bindilatti e Edson Martins, piloto e breakman, respectivamente.

Atualmente, os brasileiros ocupam a 35ª posição no ranking internacional da Federação Internacional na categoria dupla masculina. Esta é a primeira vez que o país conquista a vaga olímpica no 2-man

“A pista está bem rápida. Ontem nós fomos rápidos, mas eu não gostei da minha pilotagem. Hoje eu já fui melhor e ainda mais rápido na segunda descida do dia. Ainda faltam alguns detalhes e também achar a melhor lâmina [peça do trenó que fica em contato com o gelo] para usar na competição”, disse Edson Bindilatti.

Na segunda-feira, dia 19, as duplas participam da terceira corrida. Os 20 melhores classificados participam da quarta e última descida, que definirá o pódio. “Durante os treinos nós ficamos entre os Top 20, deixando para trás equipes que costumavam ficar muito na nossa frente”, afirmou Bindilatti.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em nota publicada em seu site, “a equipe brasileira de bobsled também participará do 4-man, com o time formado por Odirlei Pessoni e Rafael Souza ao lado de Edson Bindilatti e Edson Martins.” As provas do quarteto serão realizadas nos dois últimos dias dos Jogos.

*Informações do Comitê Olímpico Brasileiro