Boas atitudes garantem viagem segura durante feriado

Campo Grande (MS) – Nesta semana do mês de outubro celebramos a Criação do Estado de Mato Grosso do Sul e o dia de Nossa Senhora Aparecida com um feriado prolongado que proporciona momentos de descanso.

Muitas pessoas também aproveitam esse tempo para pegar a estrada e visitar outros municípios. E como é de praxe, esses feriados aumentam muito o movimento das rodovias do país. Visando contribuir com a viagem tranquila e segura, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) listou algumas dicas para quem pretende viajar:

Para pegar a estrada é ideal que seu veículo esteja em boas condições de manutenção. Confira as condições dos pneus (inclusive o estepe), limpadores de para-brisa e itens de iluminação, freios, além de sinalização como o triângulo;

Se a sua viagem for longa, já tenha programadas as paradas para alimentação, abastecimento e descanso. E se enfrentar lentidões, não circule pelos acostamentos, que são espaços para serem usados apenas em emergência;

Respeite a sinalização e trafegue sempre numa velocidade segura. Lembre-se que você não só deve respeitar a velocidade regulamentada, mas também evitar velocidade excessiva, aquela que você está dentro dos limites, mas em condições inadequadas para ficar com o ponteiro do velocímetro lá no alto. São situações de chuva, neblina, filas, direção no período noturno que exigem velocidade reduzida;

Não se esqueça de manter os faróis acesos na estrada, mesmo durante o dia, como determina a lei;

Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

Mantenha sempre distância de segurança do veículo à frente para evitar choques e colisões;

Não deixe de usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;

Transporte crianças nos dispositivos adequados de acordo com as idades: bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Se a viagem for longa procure levar objetos que distraiam as crianças;

Se beber, não dirija;

Descanse antes de pegar a estrada. Não dirija cansado ou com sono;

Nunca use o celular se estiver ao volante.

