BNT Meeting Brasil: Turismo de MS será promovido em três países da América do Sul

Campo Grande (MS) – De 15 a 24 de agosto, o turismo de Mato Grosso do Sul participa do 14º BNT Meeting Brasil, que percorre quatro cidades de três países sul-americanos. A Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS), órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), representará o Governo do Estado na ação promocional, que conta também com a participação de empresários do trade estadual.

Com formato de Rodada de Negócios, o evento reúne empresários e instituições do turismo brasileiro. Eles visitam Córdoba e Buenos Aires, ambos na Argentina, seguem para Lima, no Peru, e finalizam a ação em Bogotá, na Colômbia. Reunidos com público qualificado de agentes de viagens, operadoras e jornalistas internacionais, os participantes sul-mato-grossenses terão a oportunidade de apresentar os destinos e novos mercados, abrindo possibilidades de comercialização.

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, esta é uma ação importante para a promoção dos destinos sul-mato-grossenses na América do Sul, que é o principal emissor internacional de turistas para o Brasil. “Esta é uma ação estratégica de promoção, já que Mato Grosso do Sul é destino para turistas estrangeiros vindos da Argentina, do Peru e de outros países sul-americanos. Juntamente com nossos empresários, queremos estreitar relacionamentos e gerar oportunidades de comercialização com potenciais emissores, como a Colômbia”, ressalta.

Entre os destinos considerados cartões-postais do Mato Grosso do Sul estão Bonito, que já ganhou 14 vezes o prêmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil e recebeu o prêmio de melhor destino de turismo responsável do mundo, o World Responsible Tourism Awards, em 2013, e o Pantanal, considerado pela Unesco um Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, eleito o quarto melhor destino para apreciação de vida selvagem no mundo em 2015.

Mercado sul-americano

Segundo o Observatório de Turismo de Corumbá, no ano de 2016, cerca de 33% dos turistas no destino foram estrangeiros e 28% eram de origem sul-americana. Quanto a Bonito, seus visitantes estrangeiros somaram aproximadamente 10% no ano passado, sendo a Argentina um dos principais emissores de turistas sul-americanos para o MS. A Colômbia aparece como o 3º maior emissor de turistas e, dos mais de 2,5 milhões de colombianos que viajaram ao exterior no último, um terço procurou a América do Sul.

Com o intuito de aumentar o fluxo de estrangeiros do continente no Brasil, a Embratur tem realizado constantes ações de promoção do país na América do Sul e, atuando em consonância com a promoção internacional do país, Mato Grosso do Sul tem participado de eventos e construído uma imagem positiva para consolidar seus destinos e aumentar o fluxo de turistas no estado.

