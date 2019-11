BNDES publica edital iniciando desestatização da Casa da Moeda

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou nesta sexta-feira (8) um edital para a contratação de serviços técnicos especializados em estruturação e implementação do processo de desestatização da Casa da Moeda do Brasil, empresa vinculada ao Ministério da Economia.

Segundo o BNDES, serão contratados serviços que incluem a realização de diagnóstico e proposição de alternativas de desestatização; avaliação econômico-financeira da Casa da Moeda; execução da modelagem aprovada e conclusão do processo de desestatização; e serviços especializados de assessoria de comunicação e gestão de stakeholders (público estratégico), de assessoria jurídica e de gerenciamento e suporte das atividades.

A licitação será feita na modalidade de pregão eletrônico. A abertura da sessão pública está prevista para o dia 25 no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Histórico

A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa estatal responsável pela impressão da moeda e do papel-moeda oficiais do país. A empresa foi fundada em 8 de março de 1694, como uma solução para o problema da falta de instrumentos que auxiliassem a circulação das riquezas no Brasil Colônia.

O complexo industrial está localizado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e é considerado um dos maiores do gênero no mundo e o maior da América Latina. A estatal tem capacidade instalada para produzir em torno de 3 bilhões de cédulas e 4 bilhões de moedas por ano.

Monopólio

Uma medida provisória assinada no dia 5, durante evento comemorativo dos 300 dias do governo, quebrou o monopólio de serviços executados pela Casa da Moeda. Isso significa que outras empresas, inclusive estrangeiras, poderão participar de concorrência para emitir papel-moeda, moedas, passaporte e selos fiscais federais.