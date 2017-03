Blues Bar faz show para arrecadar dinheiro para ONG

Amanhã, (24), acontece o evento "Música para a Cão Feliz" no Blues Bar em Campo Grande, às 22h. As bandas Whisky de Segunda e Pulse - Pink Floyd Tribute Band se unem em prol de ajudar a ONG Associação de Proteção Animal Sueli Craveiro Cão Feliz.

Toda a renda arrecadada com a venda de ingressos será encaminhada à instituição. Ela abriga, em média, 100 cães. Todos eles foram encontrados nas ruas da capital e levados ao abrigo com doenças crônicas.

O local não recebe ajuda governamental e necessita manter o tratamento e cuidado dos animais. Cães foram recolhidos em situações lastimáveis, vítimas de bicheiras, atropelamentos, doenças crônicas, como infecções de pele e ainda infecções renais, hepáticas, leishmaniose e doenças virais, como cinomose.

A fundação é comandada por quatro pessoas diariamente. Elas se mobilizaram para comprar os dois terrenos e construir a entidade, que dispõe de canis, isolamente e sala para atendimento. Dois funcionários são contratatos para fazer a limpeza, alimentação e banho dos cães.

Atualmente, são gastos, em média, R$ 5 mil mensalmente para a manutenção da ONG. Por dia, são 40 quilos de ração, 10 quilos de arroz, 2 quilos de carne e legumes. Dinheiro também é usado para a compra de medicamentos, atendimentos em clínicas e exames. Há duas médicas veterinárias que atendem voluntáriamente os animais da instituição, porém, vários deles precisam de consultas emergenciais antes de serem levados ao local.

Mesmo com descontos de clínicas parceiras, atendimentos geram mais dívidas para a entidade, que já está em torno de R$ 13 mil. Há contas em bancos para que as pessoas possam contribuir com a entidade. Doação ajuda muito o grupo que tenta, a todo instante, manter o canil aberto.

A ONG também tem animais para adoção, mas dos quase 100 atuais, apenas 10 estão prontos para ir a um lar. Restante está em tratamento.

Serviços

O show acontece amanhã sexta-feira (24) no Blues Bar, localizado na rua 15 de Novembro, nº 1186, Centro. Bar abre às 20h, mas evento começa às 22h.

Ingressos custam R$ 15 e todo o dinheiro arrecadado será repassado à Associação Cão Feliz.

Contas para doação

Banco ITAU

- Agência: 7408

- Conta Corrente: 09260-4

- CNPJ: 18638792/0001-90

Banco CAIXA

- Agência: 1464 – Op.003

- Conta Corrente: 4147-6

- CNPJ: 18638792/0001-90

Para mais informações sobre a entidade, entre em contato com o telefone (67) 99268-9882.

