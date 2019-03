Blocos que saíram do Largo da Batata desfilam em outra região de Pinheiros

Mesmo após a alteração de trajeto pela prefeitura de São Paulo, os blocos Me Lembra que eu Vou e Não Serve Mestre levaram centenas de pessoas para a folia do carnaval. Os blocos iriam passar pelo Largo da Batata, na região da zona oeste, mas a administração municipal mudou o caminho dos blocos após registro de diversas ocorrências de violência no local.

Os foliões e ambulantes disseram ter aprovado a mudança. "Eu queria vir no bloco, mas estava com medo da passagem pelo Largo do Batata. Muitos conhecidos foram roubados e furtados por ali", disse a publicitária Amanda Lobeto, de 25 anos.

José Antonio pires, de 52 anos, trabalha há 3 anos vendendo bebidas no Carnaval São Paulo e também ficou contente com a mudança de trajeto. "Eu não vou para o Largo da Batata porque sei que ali é perigoso. Todo ano tem muita briga, roubo e confusão com a polícia. Prefiro ir para outros lugares", disse.

Os blocos Não serve Mestre e Me Lembra que eu Vou, marcados para esta segunda, tiveram a concentração alterada para a rua Henrique Schaumann, na altura da rua Teodoro Sampaio. Já o Bloco da Latinha Mix, que desfila nesta terça-feira, terá concentração na avenida Pedro Álvares Cabral.

Desde o pré-carnaval, a grande concentração de pessoas que permaneciam no local mesmo depois do encerramento dos blocos tem gerado confusão. Nos últimos dois sábados, a Polícia Militar usou bombas para dispersar os foliões.

Na tarde deste domingo, 3, houve confusão novamente. A polícia fez cordões de isolamento para evitar arrastões.