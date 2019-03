Bloco Sargento se apresenta no Rio e lança campanha "Vem, Ringo"

O bloco Sargento Pimenta, que toca músicas dos Beatles misturadas a ritmos brasileiros, se apresentou por cerca de três horas no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, na manhã desta segunda-feira, 4. O grupo fez a sua nona apresentação, com o tema "Revolution is all we need!". Segundo os organizadores do bloco, o tema foi escolhido "devido ao momento político que vive o País".

A banda misturou o repertório da banda britânica com músicas brasileiras, como Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga e ritmos de funk. A ideia agradou o público, que acompanhou as músicas e dançou, mesmo sob o sol forte que apareceu na manhã desta segunda-feira de Carnaval no Rio.

Ao final da apresentação, o bloco lançou a campanha "Vem, Ringo", para que Ringo Starr, ex-baterista dos Beatles, venha ao Rio participar da décima apresentação do bloco, no ano que vem. Eles chegaram a botar um bandeirão da campanha no palco.

O bloco Sargento Pimenta foi fundado por amigos que gostavam de Beatles e Carnaval. Eles começaram a se apresentar em Botafogo, na zona sul do Rio, mas a adesão do público foi tanta que eles tiveram que se transferir para o Aterro. Hoje, eles são chamados para shows até no exterior. Os integrantes justificam a homenagem porque o conjunto mudou a história de suas vidas, da música e do próprio mundo.