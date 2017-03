Bloco Pipoca da Rainha anima o pós-Carnaval em São Paulo

O domingo (5) do pós-Carnaval em São Paulo é animado pelo trio elétrico da baiana Daniela Mercury. A cantora puxa o bloco Pipoca da Rainha, que saiu da esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação e desce até a Avenida São Luis. Cerca de 50 mil foliões acompanham o bloco, com previsão de encerramento para 21h.

A cantora abriu o show saudando com axé a multidão que já esperava desde o começo da tarde. “Há 25 anos estava em São Paulo numa apresentação de jovens cantores, no Masp, iniciando minha carreira. Agora, estou aqui nesse carnaval maravilhoso de São Paulo. Queria beijar, abraçar cada um de vocês e não há jeito melhor do que com a música”, disse a cantora em cima do trio elétrico.

Daniela agita os foliões com o repertório de axé, sua marca tradicional. Swing da Cor, Maimbe Danda, O Canto da Cidade, Nobre Vagabundo e Ilê Pérola Negra e outros sucessos musicais fazem a alegria de paulistanos e turistas que se apaixonaram de vez pelo carnaval de rua da cidade.

Homenagem

O hoteleiro Alexandre da Silva, paraibano que mora há sete anos na cidade, fez um chapéu para homenagear a cantora, de quem é fã, com muita pipoca e cor. Ele aproveita o show de hoje, após muitos dias de folia.

“O carnaval em São Paulo foi bom o ano passado, e esse ano está maravilhoso. Devo ter ido a uns 20 blocos”. O amigo dele, o barista Marconi Sales, também foi atrás do bloco Rainha da Pipoca. “Também vim no ano passado. Foi maravilhoso. Ela cantou oito horas seguida, e hoje parece que vai ser igual”.

A professora aposentada Maria Guimarães, 75 anos, viajou durante o carnaval, mas não perdeu a oportunidade de acompanhar o bloco hoje. “Gosto muito de carnaval e vim para curtir Daniela Mercury. Gosto mais das marchinhas, mas a verdade é que gosto das festas populares de modo geral”.

Blocos

Amiga dela, a professora universitária Fátima Nunes disse que também adora a folia e acredita que o carnaval de rua em São Paulo vai se manter. “A cidade está viva e ganhando muito com isso. É festa e alegria. Pena que Salvador vai perder um pouco de paulistanos na festa de lá”, brincou.

Além do Pipoca da Rainha, outros 31 blocos desfilaram pela cidade neste domingo. A folia só termina no próximo sábado (11), a partir do meio-dia, com a reunião dos blocos Ritaleena, Esfarrapados, Nóis Trupica Mais Não Cai, entre outros, na Praça do Patriarca.

Desde o dia 17, desfilaram 328 blocos carnavalescos em São Paulo, fortalecendo o carnaval de rua no município. De acordo com a prefeitura, o número de turistas em meio aos foliões do carnaval de rua paulistano subiu de 3%, em 2016, para quase 10% neste ano. No Sambódromo, o percentual de turistas passou de 7% para 20% do público total.

