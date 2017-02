Bloco Frei Mariano chispa o azar e agita o carnaval de Corumbá neste sábado

Corumbá (MS) – Fundado para desmistificar a lenda do religioso italiano que teria rogado praga sobre a cidade, que o chamou de caloteiro por não pagar o relógio da Matriz de Nossa Senhora da Candelária, que construiu em 1885, o Bloco Sandálias de Frei Mariano sacudiu Corumbá neste sábado desde a sua concentração, iniciada às 10h.

Os foliões – corumbaenses e muitos turistas – se reuniram justamente na rua que leva o nome do religioso e às 15h saíram sambando pelo centro até a Avenida General Rondon, a passarela do samba. O bloco, tradicionalmente, sabia às quartas-feiras, abrindo a folia, mas a nova programação agradou principalmente por estender a concentração por quase cinco horas e ao lado de uma rede de bares.

Chispando o azar e devolvendo a “praga” ao polêmico frei, que foi torturado na Guerra do Paraguai e se julgou herói, o bloco sintetiza a irreverência do carnaval corumbaense, razão pela qual se identificou com a cidade e ganhou centenas de seguidores. Organizado pela prefeitura, o bloco foi criado pela ex-presidente da Fundação de Cultura, a ativista Helô Urt, em 2006, num momento de resgate da autoestima do corumbaense.

A música que embala o bloco fala da suposta maldição do frei em tom de deboche, mas a lenda persiste por mais de um século. A letra diz: “A turma do diz que me diz que/Diz que Frei Mariano/Enterrou suas sandálias/E azarou Corumbá – vôte!/Mas como praga de urubu/Não mata cavalo/As sandálias de Frei Mariano/É carta fora do baralho/Fora com o chulé do padre!/Fora com o azar!/Hoje eu quero é folia/Hoje eu quero rosetar”.

Escolas de samba

Neste sábado, a programação do carnaval corumbaense, que tem o apoio do Governo do Estado, começou logo cedo com roda de samba no Porto Geral, e no final da tarde teve folia no distrito de Albuquerque, distante 70 km da cidade, com Ramão Terra e Banda. O desfile dos 11 blocos oficiais começa às 19h, na passarela do samba. O show da banda Chiclete dom Banana, na concentração do bloco Afoga o Ganso, será iniciado às 23h.

A folia no domingo será aberta com o cortejo da corte de momo percorrendo a Feira Central, a partir das 10h, e em seguida roda de samba no Porto Geral. A programação inclui baile infantil, às 17h, na Praça da Independência, centro da cidade. A domingueira é dia de desfile das escolas de samba do Grupo B, iniciando-se às 19h, pela ordem: Unidos da Major Gama, Caprichosos de Corumbá, Acadêmicos do Pantanal, Estação Primeira e Imperatriz.

Cibalena arrasou

Acompanhado por um trio elétrico e uma banda que só toca marchinhas, o bloco de sujos Cibalena, fundado em 1978, aos poucos transformou a rua Cuiabá e seu entorno em um ‘mar’ de pessoas criativas e irreverentes. Isso porque ao inverter os papéis, ou seja, mulher se vestir de homem e homem de mulher, surgiram os mais engraçados personagens, desde desenhos animados até celebridades. O bloco desfilou na noite de sábado.

Conforme informações da Agência Municipal de Segurança, 25 mil pessoas compartilharam a emoção de desfilar no Cibalena, conhecido em todo o estado e apreciado carinhosamente pelos foliões. “Viemos de Campo Grande hoje cedinho para podermos chegar a tempo aqui. O Cibalena é uma tradição na cidade, e nós fizemos questão de partilhar dessa alegria com o povo de Corumbá que é muito alegre e hospitaleiro”, afirmou o visitante, Gustavo Moura.

