Bloco Explode Coração sai hoje na capital paulista

A cidade de São Paulo começa o domingo (3) de Carnaval com a animação do Bloco Explode Coração, a partir das 11h na Praça da República, no centro da capital. Fazendo uma homenagem à cantora Maria Bethânia, o trio desfila tocando suas músicas e clássicos da Tropicália, para um público de até 50 mil pessoas. No mesmo horário, o Baco do Parangolé, em Pinheiros, reúne as famílias e se define como uma mistura de carnaval, ritual, música, liberdade e zoeira.

Ao meio-dia, o bloco Metamorfose Ambulante desfila pela Barra Funda, cantando clássicos do cantor Raul Seixas em ritmo de marchinhas para cerca de 10 mil pessoas. Às 14h, em Pinheiros, o Bloco Bastardo, criado em 2013, vem com a ideia de que a rua não tem pai, com o grupo formado por ex-membros do tradicional bloco Vai Quem Qué, animando os foliões ao som de marchinhas. No mesmo bairro, o Madalena, começa na Avenida Brigadeiro Faria Lima, às 14h, e se inspira principalmente na música baiana.

Com um público estimado em 15 mil pessoas, o tradicional Ritaleena, inicia a folia às 15h, no bairro da Mooca, zona leste da capital. Durante a festa é feita uma homenagem a Rita Lee, com seus sucessos no ritmo de Carnaval. No Ibirapuera, também às 15h, aqueles que gostam da música sertaneja podem acompanhar o Bem Sertanejo, com Michel Teló estreando no carnaval de rua de São Paulo.

Para as crianças, o Gente Miúda, na Avenida Professor Alfonso Bovero, em Perdizes, começa às 10h. Criado em 2016 e idealizado pela cantora Kel Figueiredo, mistura músicas infantis e ritmos de Carnaval, sendo um dos maiores blocos de rua voltado para as crianças.