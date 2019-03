Bloco Empolga às 9 arrasta foliões pela orla de Copacabana, no Rio

A chuva que caiu no Rio desde a manhã deste sábado de carnaval não impediu que foliões participassem do 16º desfile do bloco Empolga às 9, em Copacabana, na zona sul da cidade. O bloco desfilou pela orla, na Avenida Atlântica, ao som de samba, pop, forró, maracatu. Mesmo na chuva, o público cantou junto ao trio elétrico músicas da banda Baiana System e de Tim Maia, Elza Soares e Jorge Bem Jor.

Criado na retomada do carnaval de rua do Rio, no início dos anos 2000, o Empolga às 9 é um dos blocos mais conhecidos. O público total estimado em seus desfiles durante o carnaval em Ipanema e Copacabana é de aproximadamente 100 mil pessoas. O grupo já se apresentou em vários palcos pelo Brasil, como São Paulo, Brasília e Minas Gerais.

O carnaval carioca terá desfiles de 498 blocos, incluindo os fins de semana anteriores e posterior à data oficial da folia - isso levando em conta os desfiles autorizados pela prefeitura. Além do Empolga às 9 e do Bola Preta, mais popular e tradicional bloco do Rio, desfilam neste sábado Céu na Terra, Escangalha, Multibloco, Terreirada Cearense, Barbas e Banda de Ipanema.