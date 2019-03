Bloco Domingo Ela Não Vai leva axé music para avenida Tiradentes

O bloco Domingo Ela Não Vai, dedicado ao axé music e suas vertentes aeróbicas, abre a segunda-feira, 4, de carnaval na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo.

O número de foliões não era grande na concentração, mas, por isso mesmo, muita gente comemorava. "Delicia! Assim da pra brincar com mais tranquilidade", avisa a estudante Joana Lira, 22 anos.

O Bloco atrai pessoas que querem um carnaval sem música eletrônica ou de balada. "Gente, é carnaval. Nada a ver esses blocos que ficam tocando música gringa. Amo Beyoncé, mas carnaval é axé", vaticinou o estudante de moda Lucas de Souza, 19 anos.

O Domingo Ela Não vai também se destaca pelas coreografias que provoca entre os foliões. Tem dança da mãozinha, da manivela, do bumbum é para qualquer outra parte do corpo anatomicamente flexível. "Carnaval é melhor que academia", brinca o estudante Giovane Silas, 20 anos.

A maior expectativa no bloco, claro, é para os clássicos do É o Tchan - que já eram cantados em coro antes mesmo do bloco avançar pela avenida.