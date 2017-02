Bloco do Baixo Augusta leva alegria a São Paulo

O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, fundado em 2009, ocupa ruas do centro da capital paulista na tarde de hoje (19). A concentração estava marcada para começar na rua da Consolação, próximo ao Caixa Belas Artes, às 16 horas, mas duas horas antes os foliões começavam a se reunir no local. O grupo, que celebra a diversidade e a revitalização da região conhecida como Baixo Augusta, sairá por volta de 17 horas e seguirá até a avenida São Luís, onde deve se dispersar.

Com uma postura ativista e lutando pela ocupação das ruas e pelo direito ao lazer, o bloco se tornou um dos maiores da cidade, chegando a reunir 180 mil pessoas no ano passado. Agora, ele espera juntar 300 mil neste ano, segundo informações dos organizadores.

O tema do Acadêmicos do Baixo Augusta é “A Cidade é Nossa” e, segundo Maurício Garcia, produtor do bloco, essa escolha “é uma forma de dizer que o carnaval precisa continuar sendo democrático”. Ele ressalta a importância de se manter a espontaneidade dos blocos de rua.

O Baixo Augusta conta com banda e bateria próprias, lideradas pelo puxador oficial e diretor musical Wilson Simoninha. A corte é formada pela rainha Alessandra Negrini, a madrinha Tulipa Ruiz e o porta-estandarte Marcelo Rubens Paiva. Todos têm presença confirmada no desfile deste domingo.

Carnaval será em São Paulo

Na companhia de duas amigas, Camila Siqueira, 28 anos, disse que gosta do clima dos blocos de rua, além de ser uma opção mais barata para quem quer aproveitar o carnaval e não consegue viajar. “É muito bom. É bom porque a gente não precisa se locomover porque é perto da gente. Estamos preferindo ficar aqui do que viajar, ir para fora, também porque a situação financeira não ajuda muito”. Ela contou que vai passar o carnaval na capital paulista, aproveitando a alegria dos blocos de rua.

Amanda Martins, 25 anos, estava com uma amiga e disse que sua intenção era fazer algo diferente neste domingo, aproveitando o sol, os amigos e a brincadeira de carnaval. Ela acompanha diferentes blocos e hoje decidiu curtir o Baixo Augusta. “Eu acho super divertido, é uma coisa diferenciada, que traz coisas boas pra gente”. Na semana do carnaval, ela vai ficar na capital e participará de outros blocos.

