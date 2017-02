Bloco da Preta homenageia Chacrinha no Rio

O bloco comandado pela cantora Preta Gil começou animado por volta das 11h10, deste domingo (19), no Centro do Rio. Vestida de chacrete, em homenagem ao centenário de Chacrinha, a cantora usava um maiô dourado e um arco com estrelas na cabeça.

Ela chegou ao bloco na companhia das atrizes Carolina Dieckmann e Leticia Lima, conhecida pelo canal de vídeos Porta dos Fundos. Todas estavam fantasiadas. O filho da cantora, Francisco Müller, também estava em cima do trio elétrico onde Preta canta.

Ao cantar a primeira música, "Eu quero e você quer", Preta foi acompanhada em coro pelos foliões que sabiam a letra de cor. Ao terminá-la, Preta agradeceu a presença dos policiais militares, "apesar de todas as dificuldades", e disse que eles estavam "mais preparados" este ano.

"Quero dizer que, com a presença deles, a gente está seguro, galera", disse a cantora ao microfone. Nesta semana, acabou o motim de familiares dos policiais nas portas dos batalhões do Rio por salários atrasados e melhores condições de trabalho.

O bloco costuma fazer todo o percurso da Rua Primeiro de Março.

Veja Também

Comentários