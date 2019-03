Bloco Bagunça Meu Coreto exalta Carnaval tradicional na zona sul do Rio

O tradicional bloco Bagunça Meu Coreto desfilou pela 14ª vez pelas ruas de Laranjeiras, zona sul do Rio, no final da manhã desta terça-feira, 5. Idosos, adultos e crianças dançaram e cantaram marchinhas puxadas pelo bloco, a maioria fantasiada.

Foi o caso de Neuza Carvalho, de 76 anos, que aguentou todo o trajeto sob o sol, se abanando com um leque. "O Bagunça meu Coreto é o único bloco que eu não posso perder no carnaval do Rio porque tem um clima família, sem confusões e tem a melhor música", disse a aposentada, que estava acompanhada de mais duas amigas.

O bloco foi fundado por amigos que frequentavam e tocavam instrumentos no coreto da Praça São Salvador, que fica no bairro. Moradora do bairro, a advogada Cristiane Macedo, de 39 anos, foi com as duas filhas de 5 e 8 anos no bloco. "O Bagunça é o bloco perfeito para trazer as crianças porque a praça tem sombra, barraquinhas de comida, é perto de casa e o público é respeitador. Não tem empurra-empurra, é como nos carnavais antigos", disse.

Durante o ano, os organizadores do bloco também promovem rodas de samba na praça. No carnaval, o bloco sai do coreto da praça e volta para o mesmo lugar. Após o desfile, crianças e adultos ficam em volta da praça, dançando marchinhas tocadas em uma caixa de som próxima ao coreto.