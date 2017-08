“Blitz informativa” alerta servidores sobre a importância na participação do Prêmio de Gestão Pública

Campo Grande (MS) – Com objetivo de ampliar a participação dos servidores na 12ª edição do Prêmio de Gestão Pública que vai premiar novas práticas que trazem modernização para a gestão pública, a gerente de projetos da Fundação Escola de Governo (Escolagov), Adriana Andrade começou, a partir desta quarta-feira (9.8), em todos os órgãos e entidades públicas, uma “blitz informativa”. O cronograma que deve atingir todas as secretarias e autarquias estaduais teve início na Secretaria de Estado de Educação (SED), finalista na edição passada com sete projetos inovadores.

Mais do que alertar para o prazo de encerramento das inscrições, no dia 31 de agosto, a equipe da Escolagov vem pontuando a importância que a participação promove na questão curricular de cada servidor. “Nos tempos atuais em que qualificação profissional e boas ideias são fatores fundamentais para uma boa colocação, a participação do servidor em um prêmio que valoriza exatamente essas habilidades surge como um efeito muito positivo no sentido de potencializar as competências individuais”, detalha Adriana.

Os trabalhos serão selecionados e classificados em duas categorias; Práticas Inovadoras de Sucesso, que premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis e Ideias Inovadoras Implementáveis que premiará trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser implementados no âmbito estadual e que possam produzir resultados positivos. Os projetos apresentados deverão apresentar contribuições para a modernização da gestão pública por meio de identificação de necessidades e promoção de ações que causem impactos positivos e significativos em pelo menos uma das diretrizes do Mapa Estratégico do Governo que envolve os eixos social, econômico e ambiental, infraestrutura e gestão.

Os projetos, de acordo com o edital devem conter entre cinco e 15 folhas, digitados na cor preta em fonte Times New Roman, tamanho 12. O Prêmio tem como objetivo incentivar os servidores a contribuírem para a modernização da gestão pública, valorizando e premiando ideias inovadoras, vai distribuir R$ 24 mil entre seis projetos vencedores em duas categorias.

Além de permitir a identificação e divulgação das melhores práticas da administração pública, o Prêmio Sul-Mato-G

rossense de Gestão Pública, de acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paullino Júnior, tem como objetivos fomentar a busca de soluções para os problemas diários; incentivar as boas práticas de gerenciamento no serviço público de Mato Grosso do Sul, valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho; e incentivar a geração de novos conhecimentos em gestão pública.

A premiação será entre R$ 2 mil e R$ 6 mil, dependendo da colocação. As inscrições estão sendo realizada exclusivamente online, para todas as modalidades no site. O participante deverá preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados para conseguir concluir. Logo após o envio, o participante deverá aguardar mensagem de confirmação na tela onde constará o protocolo de envio. Importante registrar que após o envio da inscrição não será permitido, em hipótese alguma, a correção do trabalho ou alteração de dados.

Os trabalhos podem ser inscritos de forma individual ou coletiva.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

