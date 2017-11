Blitz Educativa aos 16 dias de Ativismo acontece nesta sexta-feira

A Subsecretaria de Políticas para Mulher (Semu) em parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, por meio da Patrulha Maria da Penha realiza nesta sexta-feira (24) Blitz Educativa alusiva aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A abordagem de motoristas e pedestres terá início às 8 horas, na esquina da Avenida Afonso Pena com Rua 14 de Julho. Durante o período da manhã será feita distribuição de panfletos informativos sobre a violência e os canais de denúncia. Os 16 Dias de Ativismo representam um trabalho de prevenção e de estímulo à denúncia.

Campanha

A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, teve sua primeira edição em 1991 e já conquistou a adesão de 160 países desde então. Trata-se de uma mobilização de abrangência mundial que tem início em 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher e termina em 10 de dezembro de cada ano, data que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a Campanha começou a ser realizada em 2003.

Como em todo país, em Campo Grande as atividades começaram em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, para dar destaque à discriminação vivenciada pelas mulheres negras.

De acordo com o Mapa da Violência de 2015, os assassinatos de mulheres negras tiveram um aumento de 54% no período de 2003 a 2013, o que reforça a teoria de que as mulheres negras representam o maior índice das vítimas de violência e evidencia sua maior vulnerabilidade social.

