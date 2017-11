Black Friday do Shopping Norte Sul Plaza terá três dias de duração e começa 8h de sexta-feira

Na Black Friday do Norte Sul Plaza, os aparelhos celulares mais procurados estarão com grandes descontos, gerando economia de até R$ 700, dependendo do modelo - Divulgação

A partir de 8 horas de 24 de novembro, sexta-feira, até domingo, 26, o Shopping Norte Sul Plaza realiza três dias da mega promoção Black Friday, com descontos de até 70%. São mais de 100 lojas com ofertas e quem comprar acima de 100 reais já pode participar da promoção de Natal do Norte Sul Plaza “Mais um Natal Incrível”. Até o dia 4 de fevereiro, a cada R$ 100 em compras nas lojas participantes os clientes concorrem a um apartamento novinho da Tecol e a um ano de compras no Fort Atacadista Norte Sul.



Na Black Friday do Norte Sul Plaza, os aparelhos celulares mais procurados estarão com grandes descontos, gerando economia de até R$ 700, dependendo do modelo. O Iphone 8 Plus, de 64 GB, saíra por R$ 500 reais a menos, de R$ 4.399,00 por R$ 3.899,00; já o Iphone 7, de 32 GB, terá desconto de R$ 600,00, saindo a R$ 2.599,00 e na compra do Iphone 6, também com 32 GB, a economia chega a R$ 700, por R$ 1.799,00.



Anderson Cley Severo Fagundes, proprietário da Super Smart Celulares, está otimista. “Trabalhamos com a Apple e com os produtos mais desejados do momento. Já temos percebido um movimento melhor e ações como o Liquida Pop Up e Black ajudam muito o movimento”.



Dentre dos produtos que se destacam na preferência dos consumidores, o eletrônicos e celulares estão no topo da preferência, apontados, respectivamente, por 24,58% e 17,8% dos entrevistados em pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS.



As oportunidades de economia são muitas. Na Probel, tem sofá retrátil e reclinável com desconto de R$ 851,00 (-25,4%) e conjunto box casal com abatimento de R$ 671,00 (-28%). “Fizemos os descontos melhores possíveis, é sem dúvida uma excelente oportunidade para essa campanha que é tão esperada pelo consumidor”, diz o gerente, Bryan Odilon. A expectativa é que neste ano a movimentação da loja seja em torno de 40% maior e uma das apostas para evidenciar os descontos ao consumidor é levar para a frente da vitrine.



Horários – Na sexta-feira, 24, o atendimento será das 8h às 22 horas. No sábado, dia 25, das 10h às 22 horas e no domingo, das 13h às 21 horas.



Serviço



O Norte Sul Plaza fica na Avenida Ernesto Geisel, 2300, Jockey Clube. Mais informações pelo telefone 3044-3900 ou pelo site www.nortesulplaza.com.br. Confira o regulamento completo da promoção de Natal do shopping no link: https://goo.gl/qMR6Yc--