Black Friday da fronteira já tem presença garantida de 39 lojas

A região de fronteira já é conhecida como um roteiro de compras para quem procura preço baixo e ofertas especiais. E, cada vez mais, comerciantes buscam estratégias para chamar a atenção do público e movimentar a economia local, colocando no calendário de eventos, promoções realmente atrativas que possam incrementar as vendas e fortalecer sua imagem de um bom destino de turismo de compras.

Aconteceu nesta sexta feira, 28 de julho, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, o lançamento oficial do Black Friday Fronteira. Em meio a cerca de 100 pessoas, entre elas, comerciantes, imprensa e autoridades locais, foram apresentadas ao público as expectativas e dinâmicas de como ocorrerá a promoção no ano de 2017. O Black Friday Fronteira acontecerá entre os dias 7 e 10 de setembro nas lojas do lado paraguaio e, no Brasil, nos dias 8 e 9 do mesmo mês.

A campanha já ocorre há 6 anos nas cidades vizinhas e sempre leva um número enorme de turistas para a região. O evento já tem presença garantida de 39 lojas, entre elas Shopping China, Planet Outlet, Studio Center, Pneus Porã e Alta Vista Importados. Os lojistas devem aplicar descontos de até 50% no preço dos produtos ofertados.

A Câmara de Industria, Comércio e Turismo de Pedro Juan Caballero e a Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã esperam trazer mais de 100 mil turistas para as cidades durante o período de promoção e movimentar cerca de U$ 30 milhões de dólares no comércio da fronteira. A organização do evento ficará a cargo novamente da HS Comunicação, empresa de Campo Grande, que foi responsável pela realização da promoção no ano passado. “Nós queremos garantir aos turistas a melhor experiência de compras nesse evento. Por isso nos certificaremos de que as lojas cumprirão com o papel de dar os descontos de maneira real e tentaremos alcançar o maior número de lojistas para que os consumidores possam ter diversas opções de compras durante a campanha”, afirma Carlos Joaquim Motta, coordenador de atendimento da HS Comunicação.

Logo mais será possível acompanhar as lojas participantes da promoção Black Friday Fronteira pela fanpage da campanha: fb/blackfridayfronteira ou pelo site www.blackfridayfronteira.com.py. Para mais informações é possível ainda entrar em contato com a HS Comunicação pelo e-mail contato@hscomunicacao.com.br ou pelo telefone (67) 3029 2030

