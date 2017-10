Bilionário populista e eurocético deve ser novo premiê da República Checa

O movimento populista Aliança dos Cidadãos Descontentes (ANO, na sigla em checo), liderado pelo bilionário Andrej Babis, venceu uma decisiva eleição parlamentar na República Checa neste sábado, um resultado que pavimenta o caminho para que eurocéticos assumam o poder do país.

Com 99,6% das urnas apuradas, a coligação ANO obteve 29,7% dos votos. Uma vez que o presidente do país costuma convocar o líder do partido mais representativo do Parlamento para formar o novo governo, Babis deve ser escolhido como novo primeiro-ministro.

Ainda que se assuma como centrista, o ANO é uma união de diversos movimentos que rejeitam o sistema de redistribuição de cotas para refugiados. Babis é crítico da União Europeia e se opõe a definir uma data para adoção do euro.

Em um golpe contra a tradicional elite política do país, quatro dos cinco principais partidos que receberam votos neste sábado questionavam a ordem tradicional. Alguns exploravam o medo com a imigração e o Islã, bem como o ataque a membros da União Europeia e da Organização Tratado do Atlântico Norte.

De acordo com os resultados, a coligação conservadora de oposição Democratas Civis ficou em segundo lugar, com 11,3%. O Partido Pirata, que obteve 10,8% dos votos, vai ter assentos no Congresso pela primeira vez. Já o de extrema-direita Liberdade e Democracia Direta teve 10,7%. Os sociais-democratas, no poder desde 2013, somaram apenas 7,7% dos votos. Fonte: Associated Press.