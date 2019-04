Biden oficializa hoje candidatura presidencial

Joe Biden anunciará nesta quinta-feira, sua candidatura para as primárias democratas nos EUA, em busca da vaga para concorrer à Casa Branca em 2020. Biden, de 76 anos, terá como adversários na indicação do Partido Democrata vários membros da ala esquerda que defendem políticas como um sistema de assistência de saúde universal. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.