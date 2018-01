O Consultor Comercial de MS e MT, Júlio César da Silva também acompanhou a visita à instituição - Divulgação

A biblioteca da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) ganhou novos exemplares nos últimos dias. O Diretor-Geral da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), Ricardo Souza Pereira recebeu em seu gabinete membros da Editora Saraiva para a entrega.

A obra "Comentários ao Código de Processo Civil", que se divide em quatro volumes assinados pelo Coordenador Cássio Scarpinella Bueno, com participação de autores do Estado, estará à disposição dos advogados e frequentadores da biblioteca da OAB/MS.

“Nossa intenção é conectar e transformar. Atitudes positivas que contribuam para a divulgação e pesquisa de nossos conteúdos são lema da Somos Educação. Foi uma enorme satisfação rever o Professor Ricardo de Souza Pereira e poder conversar sobre muitas possibilidades que temos para constituir parcerias como: atualização de acervo da biblioteca, disponibilização de conteúdo, participação ativa em eventos e palestras, entre outras. Buscamos e valorizamos relações saudáveis e próximas, como fonte diária de energia para continuarmos crescendo e nos mantermos como a maior editora jurídica do país, com mais de 100 anos de história. A ESA/MS também é um braço forte com quem damos as mãos para seguirmos juntos”, informou o Coordenador Comercial da Editora Saraiva no Centro-Oeste e Tocantins, Rafael Merlin.

O Consultor Comercial de MS e MT, Júlio César da Silva também acompanhou a visita à instituição.

O exemplar está disponível para consulta na Biblioteca da OAB, que fica na Avenida Mato Grosso, nº 4.700 – Carandá Bosque. Os horários de funcionamento são de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 22h.