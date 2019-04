'Bibi é grande líder e seguiremos trabalhando juntos', diz Bolsonaro no Twitter

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi parabenizado na manhã desta quinta-feira, 11, pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por sua vitória eleitoral na véspera, que garantiu a recondução do político israelense ao cargo.

"Parabenizo @netanyahu pela grande vitória e pela renovação de seu mandato como Primeiro Ministro de Israel", escreveu Bolsonaro em publicação no Twitter. "Bibi é um grande líder e seguiremos trabalhando juntos pela prosperidade e pela paz dos nossos povos, com base em nossos valores e convicções profundas", finalizou o mandatário brasileiro.

A relação de Bolsonaro com o líder de Israel é intensa. Na posse do ex-capitão do Exército brasileiro como presidente da República, Netanyahu foi um dos chefes de Estado presentes. Após a tragédia em Brumadinho (MG), com colapso de uma barragem da Vale, Israel enviou uma missão de três dias para ajudar no resgate de vítimas.

Recentemente, Bolsonaro retribuiu a visita e se encontrou com Netanyahu em Israel, quando anunciou a criação de um escritório em Jerusalém para aumentar a corrente comercial entre os países. A medida, entretanto, frustrou o premiê israelense, que esperava a transferência da embaixada brasileira, atualmente em Tel-Aviv, para a cidade santa.