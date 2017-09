Beterraba pode impulsionar treino, confira dicas

Veja quatro maneiras de como a beterraba pode ajudar a melhorar o treino:

1. Ela pode ajudar os músculos a obter oxigênio mais rápido

O estudo publicado no American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology1 mostra que o suco de beterraba diminui o esforço que o coração precisa fazer para levar sangue e oxigênio até os músculos durante os exercícios físicos. “Isso acontece porque a beterraba é uma excelente fonte de nitratos naturais, que o corpo converte em óxido nítrico, um composto que dilata os vasos sanguíneos e ajuda a diminuir a pressão arterial. Isso significa que você pode treinar pesado por mais tempo sem sentir fadiga”, explica Patricia Ruffo, nutricionista e Gerente Científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil.

2. Pode dar uma “forcinha” a mais

Os fãs de exercícios cardiovasculares não são os únicos atletas que deveriam se aproximar da beterraba. “Ao aumentar o fluxo sanguíneo dirigido para os músculos trabalhados, os nitratos da beterraba podem ajudar as pessoas que fazem musculação a conseguir o “inchaço” muscular desejado durante o treino”, conta Patrícia Ruffo.

3. Melhora a eficiência de sua oxigenação

Os nitratos da beterraba diminuem o volume de oxigênio necessário para realizar uma atividade física. Isso requer menos esforço do sistema cardiorrespiratório para fornecer oxigênio aos músculos durante a atividade física. Portanto, com a beterraba é possível reduzir de 1 a 2% o tempo de corrida de 5 quilômetros2.

4. Pode ajudar a acelerar a recuperação no pós-treino

Os pigmentos naturais responsáveis pela cor da beterraba, chamados betacianina, têm uma poderosa atividade anti-inflamatória e antioxidante3. E em 2016, um estudo publicado no European Journal of Applied Physiology4 mostrou que a beterraba ajuda a diminuir a dor muscular e acelera a recuperação de atletas após um circuito de exercícios intensos de salto.

