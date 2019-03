Bernie Sanders inicia campanha e diz que Trump é "pessoa mais perigosa" do país

O senador Bernie Sanders iniciou sua campanha presidencial neste sábado para as primárias do Partido Democrata e prometeu vencer o presidente dos EUA, Donald Trump, considerado por ele como a "pessoa mais perigosa" da história moderna do país.

"Não perderemos um único estado para Trump", disse Bernie aos eleitores, que se reuniram no bairro do Brooklyn, onde Sanders nasceu.

"Minha experiência como criança, vivendo em uma família que lutou economicamente, influenciou poderosamente minha vida e meus valores. Eu sei de onde eu vim", afirmou.

Os democratas na corrida de 2020 adotaram abordagens variadas para Trump, com alguns evitando dizer seu nome por completo, enquanto outros fazem críticas implícitas de sua presidência. Sanders nunca se esquivou de "bater" em Trump com termos severos, e durante seu discurso no Brooklyn College, ele chamou Trump de "o presidente mais perigoso na história moderna americana" "e disse que o presidente quer "nos dividir".

O senador de Vermont se posicionou em oposição à administração de Trump em relação às suas políticas da imigração e mudança climática. Fonte: Associated Press