Benoît Hamon e Manuel Valls avançam em primária do Partido Socialista francês

Benoît Hamon e Manuel Valls, de alas opostas do Partido Socialista da França, foram os nomes mais votados nas primárias da legenda para a escolha do candidato à presidência do país, marcando as divisões profundas do partido e a dificuldade para escolher alguém com credibilidade para substituir François Hollande, atual presidente.

Benoît Hamon, advogado mais ligado à esquerda do Partido Socialista, que centrou sua campanha em um plano para criar uma renda básica universal, ficou com a maior parte dos votos, 35,2%, de acordo com uma contagem de cerca de um terço das urnas.

Manuel Valls, reformista pró-mercado, que atuou como ministro de Hollande até dezembro, ficou em segundo lugar, com 31,6% dos votos, de acordo com a contagem parcial. Arnaud Montebourg, radical de esquerda, ficou em terceiro lugar, com 18,7% dos votos e deve apoiar Hamon no segundo turno. Fonte: Dow Jones Newswires.

