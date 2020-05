Beneficiários são notificados por abandono, locação e cedência de unidades habitacionais

O imóvel devolvido será entregue a uma nova família que necessite de moradia, de acordo com o banco de cadastro da Agehab - Foto: Divulgação

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou nesta quinta-feira (28.05), no Diário Oficial do Estado (DOE) , edital de notificação por ocupação irregular, cedência, locação e abandono de unidades habitacionais.

Foram notificados moradores de Corumbá por ocupação irregular nos Residencial Tuiuiú, Dorado e Garça Branca; cedência de imóvel no Residencial Guató e um caso de abandono no Residencial Ipê Amarelo.

Já em Coxim, uma pessoa foi notificada por locação de imóvel no Loteamento Hervê Mendes Fontoura e, na Capital, foi notificado um caso de abandono no Residencial Ramez Tebet.

Segundo o edital, o beneficiário deve ocupar o imóvel no prazo de três dias, a contar da data de publicação, sob pena de rescisão contratual.

Caso o beneficiário não necessitar do imóvel, deverá entrar em contato com o departamento de habitação do município ou dirigir-se à Agehab, na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108, Bairro Tiradentes, em Campo Grande, para a devolução.

O imóvel devolvido será entregue a uma nova família que necessite de moradia, de acordo com o banco de cadastro da Agehab.