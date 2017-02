Beneficiários participam nesta quarta do sorteio de 272 apartamentos no Canguru

Nesta quarta-feira (1º), as famílias selecionadas através dos critérios estabelecidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida estarão ainda mais próximas de concretizar o sonho de ter a moradia própria. Ao todo, mais de mil cidadãos serão beneficiados através da definição do número/bloco dos 272 apartamentos pertencentes ao Residencial Jardim Canguru, localizado na Região do Anhanduizinho, Sul da Capital.

O sorteio eletrônico das unidades habitacionais – promovido pelo Banco do Brasil – acontece no Plenário Oliva Enciso da Câmara Municipal de Campo Grande, a partir das 13 horas. Para o diretor-presidente da EMHA, Enéas José de Carvalho Netto, trata-se de um momento significativo na vida de centenas de famílias que aguardavam ansiosamente pela oportunidade de ter seu próprio lar.

“Sabemos o quão é inestimável esta conquista para as famílias que esperavam há anos no cadastro livre da habitação de interesse social de Campo Grande. Nossa meta agora é multiplicar esse momento de felicidade e estendê-lo para mais pessoas que também precisam desse benefício. Ressaltamos que, por determinação do prefeito Marcos Trad, não mediremos esforços no intuito de diminuir o déficit habitacional que hoje gira em torno de 42 mil cidadãos”, pontuou.

O condomínio começou a ser construído em 2014, com demanda de famílias indicadas pela Agência Municipal de Habitação (EMHA). Dos 272 apartamentos, 17 são adaptados e possuem sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. Destaque para a infraestrutura do empreendimento, com pavimentação asfáltica, drenagem esgoto, água e energia elétrica, além de guarita, salão de festas, playground e campo de futebol.

Recursos

O custo do Residencial Jardim Canguru foi de R$ 17.736.198,59, tendo como contrapartida da Prefeitura Municipal de Campo Grande R$ 854.835,59 e mais isenção de impostos por intermédio da Lei Complementar nº 137/09. Do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Governo Federal, R$ 16.320.000,00 foram aplicados no condomínio, além da contrapartida de R$ 561.363,00 do Governo do Estado, sendo o Banco do Brasil o agente financeiro.

Serviço:

Reunião Informativa PMCMV/ Designação de nº/bloco do Residencial Jardim Canguru

Data: 1 de fevereiro

Horário: 13 horas

Local: Câmara Municipal de Campo Grande – Plenário Oliva Enciso. Avenida Ricardo Brandão, 1400 – Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande/MS.

Informações: 3314-3900

Veja Também

Comentários