Beneficiários do Proinc recebem informações sobre prevenção do câncer de próstata

Como parte das atividades inseridas na campanha Novembro Azul, criada para conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, a Fundação Social do Trabalho – Funsat realizou nesta sexta-feira (10) uma palestra para 100 beneficiários do Programa de Inclusão Profissional – Proinc. A palestra foi ministrada pelo médico Urologista Dr. Nelson Trad.

O urologista falou sobre a importância das mulheres no processo de prevenção do câncer de próstata. “Sabemos que pela própria cultura da nossa população, são elas quem levam os homens ao médico. O nosso objetivo aqui é alertar a todos sobre a importância da prevenção das doenças”, ressaltou Nelson Trad.

Para o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, palestras como esta são importantes principalmente porque fazem com que seja multiplicado o número de pessoas com informações sobre o modo de prevenção da doença. “Temos que seguir todas as dicas do Dr Nelson e entender que ao completar 45 anos temos a necessidade de realizar o exame preventivo de câncer de próstata e outras doenças também. Sabemos que a prevenção é importante para nossa saúde”, destacou.

A iniciativa é coordenada pelo setor de Serviço Social da Funsat, cujo objetivo é acolher os usuários do Proinc. No Brasil e no mundo Novembro tornou-se um mês emblemático para a saúde do Homem devido a um conjunto de ações que ficou conhecido como “Novembro Azul”.