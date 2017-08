Beneficiários do Programa Vale Universidade assinam termo de compromisso dia 21 de agosto

Campo Grande (MS) – Na última etapa do processo seletivo 2017 do Programa Vale Universidade (PVU), gerenciado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), os acadêmicos habilitados assinam na segunda-feira (21.8), na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, às 14h, o termo de compromisso que formaliza a entrada do acadêmico no PVU.

Após a assinatura do termo o acadêmico já recebe informações sobre o local no qual cumprirá a carga horária do estágio, que é de 20h semanais. “Sem dúvida é uma maneira do acadêmico concluir sua graduação levando consigo uma grande bagagem de conhecimento que o estágio proporciona”, diz a secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Os acadêmicos-beneficiários de Instituição de Ensino Superior pública deverão, no dia da reunião de assinatura de termos, estar munido de documento oficial que comprove abertura de conta bancária contendo número da agência e conta, sendo que, essa conta poderá ser: conta corrente universitária ou conta corrente normal, necessariamente na instituição financeira Banco do Brasil.

A ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura de termos implicará em sua automática desclassificação do Processo Seletivo de 2017 do benefício social do Programa Vale Universidade.

Evento: Assinatura de Termo de Compromisso – PVU

Data: segunda-feira (21), 14h

Local: Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”. Rua André Pace, 630 – Bairro Guanandi, Campo Grande.

