Beneficiárias do Vale Renda recebem palestra com psicóloga em reunião socioeducativa

As beneficiárias do Programa Vale Renda tiveram uma tarde especial, ontem (3.4), com a palestra da psicóloga Monica Dias, tratando principalmente do empoderamento da mulher e outros assuntos como maternidade e empreendedorismo feminino. A reunião aconteceu no bairro Nova Campo Grande, na Capital.

As mais de 160 mulheres puderam acompanhar exemplos de mulheres que se destacaram na sociedade em suas diversas profissões e atitudes: “As mulheres já nascem empoderadas e todas nós somos iguais, mesmo com suas mais diversas jornadas”, destacou a psicóloga durante a palestra.

Para a dona de casa, Cristiane Leite, 33 anos, palestras como a oferecida na reunião servem para dar novas perspectivas: “Eu acho muito importante e vim acompanhar. Acho que a mulher pode se ver melhor e ter novas oportunidades”, destacou. Cristiane reforçou ainda a importância do benefício do Vale Renda no seu dia a dia: “Tenho oito filhos e estou desempregada. O benefício me auxilia muito em compras no supermercado”, concluiu.

Alessandra de Souza, 37 anos, também moradora da região, aprovou a iniciativa e ainda pontuou que tem o desejo de empreender nas áreas de culinária e se envolver em atividades com instrumentos musicais: “Além do benefício me ajudar muito, vejo que posso ter uma oportunidade em novas áreas que vão me ajudar no futuro. Penso que tudo isso é muito importante”, frisou.

Novas reuniões socioeducativas do Programa Vale Renda já estão programadas para a próxima semana nas regiões do Bandeira e Prosa, na Capital, bem como em outras regiões do estado.

Atendendo a mais de 45 mil beneficiários, o Programa Vale Renda é um dos únicos do Brasil que mantém a parcela de 13º benefício no ano. Os R$ 180 reais são pagos mensalmente aos beneficiários, que são acompanhados de perto pela equipe técnica do programa que realizam reuniões e eventos como medidas de despertar e desenvolver o potencial de cada família.

Sugestões, elogios ou denúncias sobre o Programa Vale Renda podem ser realizadas por meio do e-ouv do Governo do Estado, no site www.ouvidorias.ms.gov.br.