Ben Carson assume como secretário de Habitação do governo Trump

O neurocirurgião aposentado Ben Carson tomou posse nesta quinta-feira como secretário do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Carson havia sido confirmado horas antes no posto pelo Senado americano.

O vice-presidente Mike Pence disse confiar que Carson irá "abrir portas de oportunidade" para os mais vulneráveis do país. A escolha do médico para o posto gerou dúvidas, já que ele nunca havia ocupado cargo público nem tem experiência em questões de moradia ou desenvolvimento. Carson ganhou, porém, o respeito e a confiança do hoje presidente dos EUA, Donald Trump. Ambos concorreram pela indicação do Partido Republicano à corrida presidencial no ano passado.

Os republicanos também elogiam a trajetória pessoal de Carson, que nasceu em Detroit, uma cidade com muitos problemas, mas conseguiu se tornar um dos mais importantes nomes no campo médico no país. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários