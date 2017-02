Belo Horizonte lança aplicativo com programação do carnaval 2017

O aplicativo oficial do carnaval de Belo Horizonte deste ano já está disponível para download. Ele poderá ser instalado em celulares e dispositivos móveis, tanto em sistema Andoid como em iOS. Através dele, é possível consultar os horários e locais de blocos, shows e desfiles de escolas de samba.

A maior programação é a de blocos de rua. São 416 desfiles, organizados por 350 blocos cadastrados pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). O calendário oficial do carnaval vai de hoje (11) até 1º de março. O desfile das escolas de samba acontece no dia 28 de fevereiro. No dia anterior, que se apresenta são os blocos caricatos, uma peculiaridade do carnaval da capital mineira. Também serão instalados quatro palcos para shows.

A ferramenta também possui GPS, que permitirá ao folião consultar quais os blocos mais próximos de sua localização. Será possível eleger os blocos favoritos e organizar um roteiro. "A ideia do aplicativo é dar uma cara tanto de serviço, como de divulgação, aproveitando todo o sistema de georreferenciamento criado pela Prefeitura para monitoramento do carnaval", afirma Marah Costa, diretora de Economia Criativa da Belotur.

As atrações também podem ser consultadas em uma página da prefeitura criada para o evento. O aplicativo foi desenvolvido pela Belotur e pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel). Além da programação completa, ele traz informações sobre bares, restaurantes, postos de saúde, pontos gratuitos de wifi, vias interditadas, localização de banheiros químicos e telefones úteis como o da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

