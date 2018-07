Belmar Fidalgo será fechado na segunda-feira para obras

Pista de corrida e caminhada será recapeada - Divulgação

A Praça Esportiva Belmar Fidalgo será interditada na segunda-feira (16), quando a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) fará o recapeamento na pista de corrida e caminhada em todo o percurso de 425 metros, beneficiando ainda mais a população que frequenta o local.

As obras são um complemento da reforma que já acontece na praça em parceria com as empresas Plaenge e Sicredi, que realizam a manutenção nas quadras de areia, pintura, novos alambrados, revitalização da iluminação, reforma dos banheiros, melhoria do parque infantil, além da adaptação da sede administrativa para receber o Memorial Esportivo Belmar Fidalgo.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, comentou que a melhoria na pista fará com que as pessoas cuidem ainda mais da saúde. “O campo-grandense terá uma pista de caminhada revitalizada, o que pode estimular novos participantes e com isso melhora também para todos os que já praticam exercícios no local, mantendo as pessoas saudáveis” explica Terra.

As obras de revitalização na Praça Esportiva Belmar Fidalgo tiveram início no dia 4 de abril. As empresas privadas investem cerca de R$ 400 mil. Em contrapartida, poderão utilizar espaços publicitários no local já previstos pelo Programa de Parceria Municipal (Propam). A reinauguração da Praça acontecerá dia 2 de agosto, a partir das 18 horas.